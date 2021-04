Lige nu er der ramadan i den muslimske verden, og det betyder, at man ikke må spise og drikke fra solopgang til solnedgang.

Franskmanden Wesley Fofana fra Leicester, der lever som muslim, har alligevel spillet de seneste par kampe, selv om han ikke har kunne fylde depoterne op inden.

Derfor blev han hyldet på Twitter under mandagens kamp mod Crystal Palace, da han fik en velfortjent slurk væske 34 minutter inde i kampen – efter solen var gået ned. Det skete i et spilstop, hvor modstandermålmanden i respekt ventede med at sætte bolden i gang, så Fofana kunne få lidt væske.

'Gigantisk respekt til Wesley Fofana. Han overholder fasten, mens han presser sig selv fysisk,' lyder det eksempelvis fra en person på det sociale medie.

'Fofana er noget helt specielt. Han spiller fejlfrit uden at have spist op til kampen. Hatten af,' lyder det fra en anden.

Og Fofana selv var også ude med en stor tak efterfølgende.

»Ville bare takke Premier League såvel som Crystal Palace og Vincent Guiata og alle for at give mig lov til at bryde min faste i aften midt i kampen. Det er det, der gør fodbold vidunderligt,« skriver Wesley Fofana på Twitter.

Leicester med Kasper Schmeichel på holdet vandt mandagens kamp med 2-1, og de er nu meget tæt på Champions League-fodbold i den kommende sæson.

Træneren Brendan Rodgers valgte at skifte Wesley Fofana ud efter en time i kampen mod West Bromwich Albion i sidste uge. Og han roste efterfølgende sin spiller.

»Jeg tog ham ud for at beskytte ham. Han får en utrolig styrke af at træne og spille under ramadan. Han er et unikt talent.«

Ramadan begyndte 12. april og den 12. maj.