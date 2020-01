Leicester tabte for fjerde gang i seks ligakampe, da det søndag blev til et nederlag til Burnley på 1-2.

Burnley stoppede en stime på fire nederlag i træk, da Kasper Schmeichel og Leicester søndag var på besøg på Turf Moor.

Her blev det til en overraskende sejr til hjemmeholdet, der slog gæsterne 2-1 efter at være gået til pause bagud 0-1.

Dermed vandt Burnley for første gang i næsten en måned, mens Leicester nu har tabt fire af de seneste seks ligakampe og er kommet ned på jorden igen efter en imponerende efterårssæson.

Brendan Rodgers' mandskab har 45 point på Premier Leagues tredjeplads. Burnley hopper med sejren op på 14.-pladsen med 27 point.

Efter en knap så underholdende start på kampen skulle der gå lidt over en halv time, før Leicester fandt vej til netmaskerne bag Burnley-målmand Nick Pope.

Leicesters Dennis Praet nedlagde hjemmeholdets Jack Cork midt på banen, hvilket sendte bolden i fødderne på Harvey Barnes.

Englænderen tordnede mod Burnley-målet, trak forbi forsvarsspiller Ben Mee og hamrede bolden i kassen. Situationen udløste protester fra Burnley-lejren, der mente, at Praets tackling på Cork burde have udløst et frispark, men målet fik lov til at stå.

Leicester åbnede anden halvleg med en stor chance, hvor Nick Pope måtte hive en stor redning frem for at afværge. Men det var Burnley, der scorede kampens næste mål, da Chris Wood efter ti minutter gjorde det til 1-1 efter et hjørnespark.

Kasper Schmeichel fik pareret et hovedstød, men bolden røg over til Wood, der tæt på målstregen let kunne sparke den ind.

Leicester havde lidt efter en gylden mulighed for at komme foran igen. Her havde Ben Mee igen problemer med Harvey Barnes. Denne gang nedlagde førstnævnte Barnes i feltet, hvilket udløste et straffespark.

Men Nick Pope blev igen redningsmanden for hjemmeholdet, da han reddede Jamie Vardys forsøg.

Det gav Burnley håb, og Ashley Westwood sørgede for vild jubel på tribunerne, da han i 79. minut bankede føringsmålet ind.

Leicester sendte efterfølgende alt frem og pressede på i jagten på en udligning, men den kom altså aldrig.

/ritzau/