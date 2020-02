Antonio Rüdiger scorede to gange på Kasper Schmeichel, da Leicester og Chelsea spillede uafgjort.

Leicester er fortsat nummer tre og Chelsea nummer fire i Premier League, efter at de to hold lørdag spillede 2-2 hos Leicester.

Mens Leicester kom på 49 point - to færre end Manchester City på andenpladsen - har Chelsea 41 point, hvilket er syv flere end Manchester United på femtepladsen. United har dog spillet en kamp færre.

Der var tale om et danskeropgør, da Kasper Schmeichel i vanlig stil passede Leicester-målet, mens Andreas Christensen fik hele kampen for Chelsea.

Det var dog stopperens makker i midterforsvaret, Antonio Rüdiger, der stjal billedet. Normalt er han god for omkring et mål per sæson, men denne lørdag scorede han to gange inden for 25 minutter og blev Chelseas helt i anden halvleg.

Første halvleg blev en åben slagudveksling med muligheder i begge ender, men Leicester havde dog mest at byde på rent offensivt og var tættest på føring. Særligt i halvlegens tillægstid.

Her havde hjemmeholdet først en god kontrasituation, som mundede ud i et hjørnespark. Det blev sparket til bageste stolpe, hvor Hamza Choudhury headede snert forbi.

Chancen var nærmest identisk, da Chelsea, inden der var spillet et minut af anden halvleg, bragte sig på 1-0. Mason Mount sparkede hjørnesparket, og Antonio Rüdiger pandede bolden i nettet.

Men Leicester gik ikke i panik. Otte minutter senere faldt udligningen efter et kvikt angreb, hvor bolden blev ført hurtigt frem i venstre side.

Harvey Barnes trak ind i feltet og sparkede bolden ind i fjerneste side via en modstanders tackling.

Yderligere ti minutter senere - i kampens 64. minut - blev det også 2-1. Youri Tielemans, der også havde haft assist ved udligningen, sendte en aflevering fra højre side og ind i feltet, hvor Ben Chilwell koldblodigt fandt målhjørnet.

Men så svarede Chelsea igen. Igen var det Mason Mount med en dødbold, der fandt Rüdigers hoved. Fra en svær position overlistede han Schmeichel og udlignede med 20 minutter tilbage.

Begge hold jagtede sejren i kampens sidste del. Harvey Barnes var tættest på, da han blev spillet fri og sendte bolden lige forbi stolpen, og så endte det i pointdeling.

/ritzau/