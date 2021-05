Leicesters drømme om top-4 og Champions League led tirsdag aften et knæk, da holdet tabte 1-2 til Chelsea.

Selv hvis det skulle glippe for Leicester at kvalificere sig til næste sæsons Champions League-turnering, kan klubben se tilbage på en flot sæson.

Det siger manager Brendan Rodgers efter tirsdagens nederlag til Chelsea.

- Vi er fortsat i top-4, og vi har en kamp tilbage. Hvis vi vinder den, og det ikke er nok for os, så må vi acceptere det. Det har stadigvæk været en stor sæson, siger Rodgers.

Leicester vandt lørdag FA Cup-finalen for første gang i klubbens 137-årige historie med en sejr over netop Chelsea, og holdet har hele denne sæson formået at blande sig i toppen af Premier League.

Chelsea rykker med tirsdagens sejr op som nummer tre i Premier League med 67 point, mens Leicester lige efter har 66 point.

Liverpool har en kamp til gode, og vinder holdet onsdagens opgør ude mod Burnley, er de detroniserede mestre også på 66 point.

Duellen om fjerdepladsen kan altså blive afgjort på målforskel, hvis Liverpool slår Burnley, og alle tre duellanter vinder i sidste spillerunde.

Dermed risikerer Leicester lige som i sidste sæson at trække det korteste strå til allersidst.

- Det vil være virkelig skuffende (at slutte uden for top-4), siger Rodgers.

- Hvis vi lige mangler det sidste efter 38 kampe som holdet med det ottende største budget, så viser det, at vi kæmpede virkelig hårdt.

Leicester møder i sidste spillerunde 23. maj Tottenham, mens Liverpool tager mod Crystal Palace og Chelsea ude skal op mod Aston Villa.

/ritzau/Reuters