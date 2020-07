For Manchester United er det nødvendigt at spille i Champions League, mener Leicester-manager Brendan Rodgers.

Manchester United er under større pres end Leicester, når de to klubber søndag mødes i en direkte duel om en billet til Champions League i sidste spillerunde i den bedste engelske fodboldrække.

Det mener i hvert fald Leicester-manager Brendan Rodgers, som på et pressemøde forsøger at lægge et åg af forventninger over på søndagens modstander.

- Der er forskel. Vi vil gerne i Champions League, men for en klub som Manchester United er Champions League en nødvendighed.

- Når man bruger så mange penge, er det nødvendigt at være med, og det medfører et andet forventningsniveau, siger Brendan Rodgers ifølge Reuters.

At Leicester er inde i billedet til en plads i Premier Leagues top-fire, skyldes et overraskende stærkt efterår.

Kasper Schmeichel og hans holdkammerater lå i begyndelsen af året på andenpladsen og havde et hul på hele 14 point ned til Manchester United, der på det tidspunkt var nummer fem.

Set i det lys vil det markere lidt af en deroute, hvis Leicester ender med at sætte det hele over styr. Men så dramatisk ser manageren ikke på det.

- Vi vil i Champions League, men hvis vi ikke når det, har det stadig været en god sæson for os, siger Brendan Rodgers.

De fire bedste hold i Premier League kvalificerer sig til den lukrative Champions League.

Liverpool og Manchester City har for længst sat sig på to af pladserne. Tre hold kæmper om de sidste to.

Leicester er før sidste spillerunde på femtepladsen et point efter Manchester United og Chelsea.

Taber holdet til United på søndag er det farvel til Champions League. Ved uafgjort er Leicester afhængig af, at Chelsea samtidig taber på hjemmebane til Wolverhampton.

/ritzau/