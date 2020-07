Leicester-spillere skal ifølge manager nulstilles rent mentalt, hvis Champions League-plads skal sikres.

Leicester har haft en glimrende sæson i Premier League og har længe haft sikker kurs mod tredjepladsen og en Champions League-billet, men Kasper Schmeichels klub har fået en skidt genstart efter coronapausen.

Efter nederlaget på 1-2 ude mod Everton onsdag er facit bare to point i de tre kampe efter pausen, og forfølgerne kommer stærkt bagfra.

Manager Brendan Rodgers mener, at topplaceringen skal sikres oppe i hovedet.

- Vi har en meget ung gruppe af spillere, en trup under udvikling, og skal man konkurrere konstant i den absolutte top, handler det om tankesættet.

- Vi har i løbet af sæsonen vist masser af talent, men der er ingen tvivl om, at vi skal nulstille os rent mentalt, hvis vi skal opnå det, vi gerne vil opnå, siger Brendan Rodgers.

Der resterer seks hele spillerunder i Premier League, og Leicester ligger på tredjepladsen med 55 point, mens Chelsea følger lige efter med 54 point. Derefter følger Manchester United og Wolverhampton på femte- og sjettepladsen.

Normalt er det kun top-4, der indløser adgang til Champions League, men i næste sæson er der mulighed for, at også femtepladsen giver billet til det forjættede land.

Manchester City, der ligger til at slutte på andenpladsen, er nemlig blevet udelukket fra europæisk fodbold i to år for brud på Financial Fairplay-reglerne, men dommen er anket til Den Internationale Sportsdomstol (CAS).

Uanset om det kræver en fjerde- eller femteplads at komme til Champions League, ser Rodgers fine chancer for sit hold.

- Vi er stadig i en fantastisk position og har spillet forrygende i store dele af sæsonen. Vores niveau har været højt, og på en eller anden måde skal vi arbejde os tilbage til det, siger Rodgers.

Leicester skal næste gang i aktion på lørdag, når Crystal Palace kommer på besøg.

/ritzau/AFP