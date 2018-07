Den danske landsholdsmålmand Kasper Schmeichel er en af navnene, som rygtes til den engelske storklub Chelsea ifølge Sky Sports.

Men ifølge den lokale journalist Rob Tanner, der følger Leicester tæt, er han ikke til salg.

»Leicester har sagt, at han ikke er til salg. Kasper er meget vigtig for klubben. De vil ikke sælge ham eller andre af deres store navne i klubben,« siger Rob Tanner til B.T.

Rob Tanner vurderer dog, at Leicester vil imødekomme et skifte til Chelsea. Men kun hvis Kasper Schmeichel selv giver udtryk for, at han vil væk fra klubben. Noget, som den 31-årige danske målmand ikke har gjort hidtil.

»Jeg tror, at de vil afvise alt under 30 millioner pund omgående. De er i en stærk position. Kasper er under kontrakt, så hvis der er nogen klubber, der vil have ham, bliver de nødt til at byde højt,« siger Rob Tanner.

Kasper Schmeichel kom til klubben i 2011. Han har spillet 263 kampe for Leicester, som i sæsonen 2015-16 på overraskende vis vandt Premier League.