Et point i de seneste seks ligakampe var ikke nok for Claude Puel til at beholde sit job i Leicester.

Kasper Schmeichel og holdkammeraterne i Leicester skal have ny manager.

Premier League-klubben skriver på sin hjemmeside, at den har stoppet samarbejdet med manager Claude Puel.

- Klubben takker Claude for indsatsen i de 16 måneder, han har været i klubben, og ønsker ham held og lykke fremover, skriver Leicester.

Også assisterende manager Jacky Bonnevay er fortid i klubben.

Puel blev ansat i oktober 2017 og førte i sidste sæson Leicester til en niendeplads i Premier League.

I de seneste seks Premier League-kampe er det dog blot blevet til et enkelt point. Da holdet lørdag tabte 1-4 hjemme til Crystal Palace, var det tredje nederlag på stribe.

Leicester ligger på 12.-pladsen i Premier League med otte point ned til nedrykningsstregen.

Førsteholdstrænerne Mike Stowell og Adam Sadler overtager ansvaret for holdet, indtil en ny manager er på plads.

/ritzau/