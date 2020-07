Harry Kane blev dobbelt målscorer i en på papiret sikker Tottenham-sejr over Leicester i chancerig kamp.

Leicester med den danske landsholdsmålmand Kasper Schmeichel i målet er under massivt pres i jagten på en billet til næste års Champions League inden sidste spillerunde i Premier League.

Søndag blev det pres endnu større. Trods mange chancer og masser af minutter på bolden tabte Leicester 0-3 ude til Tottenham.

Nederlaget efterlader Leicester med 62 point inden sæsonens sidste kamp mod Manchester United, der ligeledes har 62 point, mens Chelsea har 63.

Både United og Chelsea mangler at spille to kampe i sæsonen.

To af de tre hold følger Liverpools mestre og Manchester City ind i Champions League-turneringen i næste sæson, og Chelsea kan allerede onsdag sikre sig den ene af de to billetter med en udesejr over Liverpool.

Ligeledes onsdag kan Manchester United med et eller tre point hjemme mod West Ham sørge for, at holdet kan nøjes med et enkelt point i Leicester om en uge for at sikre billetten til Champions League på Leicesters bekostning.

Og vinder Manchester United stort over West Ham, skal Leicester måske tilmed besejre United stort i sidste spillerunde for at sikre sig CL-billetten.

Tottenhams sejr over Leicester blev reelt sikret før pausen, hvor der var skarphed til forskel på de to mandskaber.

Leicester fik en skrækkelig start på opgøret og kom bagud allerede i kampens sjette minut.

Tottenhams Son Heung-min slap afsted på venstre kant i en situation flirtende med offside, men fik lov til at gøre angrebet færdigt.

Sydkoreanerens afslutning ramte Leicesters James Justin, bolden blev rettet af og gik i nettet uden en chance for Kasper Schmeichel i Leicester-målet.

Leicester lod sig dog ikke slå ud og var toneangivende i store dele af første halvleg.

Det udløste flere gode chancer, men hverken Jamie Vardys fine forsøg med hælen eller Ayoze Perez' glimrende flugter var nok til at passere en velspillende Hugo Lloris i Tottenham-målet.

I stedet gjorde Harry Kane det til både 2-0 og 3-0 mod slutningen af første halvleg.

Et elendigt forløst Leicester-hjørnespark otte minutter før pausen udløste en Tottenham-kontra, og som så ofte før endte bolden i maskerne med Harry Kane som skarpretter.

Og få minutter senere var Kane på pletten igen med en fremragende afslutning i det lange hjørne uden chance for Schmeichel.

Leicester jagtede en reducering kampen ud, for selv en enkelt scoring kan vise sig vigtig i det indbyrdes kapløb med Manchester United.

Hvis de to hold efter næste uges duel slutter med samme pointantal, vil målscoren afgøre, hvem der snupper pladsen i Champions League.

Leicester fik dog ikke scoret mod Tottenham, der kæmper for en billet til næste sæsons Europa League.

/ritzau/