Vichai Srivaddhanaprabha, den afdøde Leicester-ejer, får en storslået begravelse over flere dage fra lørdag.

Ejeren af fodboldklubben Leicester City, Vichai Srivaddhanaprabha, som i lørdags døde i et helikopterstyrt, bliver begravet fra på lørdag i Bangkok.

Det bekræfter den afdøde klubejers virksomhed ifølge Sky Sports.

Som det er tradition i Thailand, kommer begravelsen til at løbe over flere dage, og grundet Vichai Srivaddhanaprabhas høje status i landet har hans begravelse fået et såkaldt royalt sponsorat.

Det betyder, at kongen har anerkendt, at Leicester-ejeren er værdig til en royalt støttet begravelse og de tilhørende royale ritualer.

Foto: PAUL ELLIS Vis mere Foto: PAUL ELLIS

Dette inkluderer blandt andet et royalt baderitual af liget og en speciel ottekantet urne.

Ifølge Sky Sports vil liget af Vichai Srivaddhanaprabha blive fløjet fra Leicester til Thailand fredag.

Helikopterstyrtet skete nær Leicesters hjemmebane, King Power Stadium, da ejeren skulle fragtes hjem efter kampen mod West Ham. De fire øvrige om bord omkom ligeledes.

Som følge af den tragiske ulykke blev Leicesters Liga Cup-kamp i tirsdags mod Southampton udsat.

Foto: PETER NICHOLLS Vis mere Foto: PETER NICHOLLS

Til gengæld bliver weekendens udekamp mod Cardiff City spillet som planlagt. Leicester-spillerne har dog valgt, at turen til Wales bliver med bus og ikke fly i kølvandet på tragedien.

Foto: Rui Vieira Vis mere Foto: Rui Vieira

/ritzau/