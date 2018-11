Kasper Schmeichel og Leicester måtte tage til takke med ét point i den første hjemmekamp efter ejerens død.

Der blev ikke fundet en vinder, da den engelske fodboldklub Leicester lørdag for første gang spillede hjemme, siden holdets ejer, Vichai Srivaddhanaprabha, og fire andre for nylig mistede livet i en helikopterulykke.

Kasper Schmeichel og co. måtte derfor tage til takke med et enkelt point, efter at det blev 0-0 mod Burnley.

Dødsfaldene blev før kampen markeret med to minutters stilhed, mens samtlige tilskuere på det tætpakkede King Power Stadium holdt halstørklæder lavet specielt til lejligheden over hovederne og indhyllede tribunerne i hvidt.

Flere af Leicesters tidligere managere - blandt andre Claudio Ranieri, der førte holdet til det engelske mesterskab i 2016, Craig Shakespeare og Martin O'Neill - var også til stede på tilskuerpladserne for at ære den nu afdøde holdejer.

Den sørgmodige optakt til kampen satte dog ikke sit præg på opgørets indledning. Tværtimod. Leicester-spillerne virkede opsatte på at gøre det godt og spillede energisk og aggressivt.

Det skulle dog vise sig at være svært at holde dampen oppe, og efter et kvarters tid faldt spillet mere til ro.

Efter tyve minutter var hjemmeholdet dog tæt på at bringe sig foran, da Rachid Ghezzal sendte et hovedstød på overliggeren.

Fem minutter før pausen måtte Kasper Schmeichel diske op med en flot redning for at holde et frispark sendt afsted af Johann Gudmundsson ude af Leicester-målet.

Få minutter inde i anden halvleg brændte det så igen på foran Burnleys mål. Efter en hurtig omstillingen sendte Leicesters midtbanespiller Marc Albrighton et skud mod mål fra kanten af feltet, som Joe Hart en smule tilfældigt fik reddet med brystkassen.

Leicester satte tempoet op i anden halvleg, men manglede flere gange den sidste skarphed for at blive rigtig farlig.

Som kampens afslutning nærmede sig, satsede de to hold mindre og mindre. I kampens overtid jagtede Leicester 1-0-målet og sendte store dele af holdet frem på banen.

Målet udeblev dog, og opgøret forblev målløst.

Leicester ligger nummer 10 i Premier League med 17 point efter 12 kampe, mens Burnley indtager 15.-pladsen med 9 point.

