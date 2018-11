Leicesters træner, Claude Puel, har på et pressemøde torsdag for første gang sat ord på den frygtelige helikoptertragedie, der lørdag kostede Leicester-ejer, Vichai Srivaddhanaprabh, og fire andre livet.

Her forklarede Puel, hvordan stemningen har været i og omkring klubben i den seneste tid. Manageren blev også spurgt ind til Kasper Schmeichel, der hurtigt var ilet til ulykkesstedet.

Sky Sports' journalist Rob Dorsett skriver på sin Twitter-profil, at Claude Puel i den forbindelse har bekræftet, at Schmeichel måtte tilbageholdes af politiet, da han var på vej hen til den brændende helikopter for at hjælpe.

»Jeg vil ikke komme med for mange detaljer. Men omkring Kasper. Han så nogle meget forfærdelige ting.«

Extraordinary confirmation from Claude Puel. I’d been told that @kschmeichel1 had to be stopped by police on Sat night, as he ran towards the burning helicopter to try to help. Puel confirmed as much and said “Kasper lived and saw some terrible things.” #lcfc — Rob Dorsett (@RobDorsettSky) 1. november 2018

»Kasper har, som de andre spillere, en lang historie med ejeren, og de er alle knuste. Efter ulykken så jeg Kasper, jeg tror, han var den eneste spiller, der stadig var her efter kampen. Det var svært, meget svært,« sagde Claude Puel på pressemødet ifølge Sky Sports.

Helikopteren med Vichai Srivaddhanaprabh og fire andre passagerer styrtede ned kort efter, den havde sat igang lørdag aften - godt en time efter kampen mellem Leicester og West Ham.

Flere spillere fra Leicester og resten af fodboldverdenen har sendt deres hilsner til den afdøde ejer. Kasper Schmeichel selv delte et længere opslag på Twitter, hvor han satte ord på sine tanker omkring Vichai Srivaddhanaprabh.

'Aldrig har jeg mødt en mand som dig. Så hårdtarbejdende, så dedikeret, så passioneret, så venlig og generøs,« skrev Schmeichel.

pic.twitter.com/sV5uJhJSsO — Kasper Schmeichel (@kschmeichel1) 28. oktober 2018

Den danske landsholdsmålmand var tydeligt berørt, da Leicester-spillerne to dage efter ulykken var tilbage på stadion.

Leicesters midtugekamp i EFL Cup blev aflyst, men holdet spiller igen på lørdag mod Cardiff.

Her har Claude Puel på torsdagens pressemøde fortalt, at resultatet af den kamp er komplet ligegyldigt.

»Kampen er ikke vigtig, resultatet er ikke vigtigt, men vores lyst, vores handlinger, vores kamp for at gøre vores bedste på banen for at ære ejeren - det synes jeg er det vigtigste,« siger Claude Puel.