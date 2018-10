Det var ikke kun multimilliardæren og ejeren af Leicester City F.C. Vichai Srivaddhanaprabha, der omkom i den tragiske ulykke lørdag aften.

For ombord på den blå helikopter var i alt fem personer, og mandag kom det frem, hvem de resterende fire er.

53-årige Eric Swaffer var flyets pilot.

Et øjenvidne har tidliger fortalt, hvordan Eric Swaffer var en helt, da han formentlig fik afværget en endnu større ulykke.

Eric Swaffer (th.) var helikopterens pilot.

For da helikopteren spandt rundt i luften helt 'ude af kontrol', fik piloten alligevel gjort en forskel.

Det har kameramanden Dan Cox fortalt.

»Jeg ved ikke, hvordan han gjorde det, men han formåede at få helikopteren til at spinne mindre og føre den helt over i hjørnet af parkeringspladsen,« sagde Dan Cox til Sky.

Også pilotens kæreste, 46-årige Izabela Roza Lechowicz, var med ombord på helikopteren.

Izabela Roza Lechowicz var kæreste med piloten og var med ombord på helikopteren, da den styrtede ned.

Derudover var der to fra Vichai Srivaddhanaprabhas team.

Den ene var Kaveporn Punpare, og den anden var Nursara Suknamai. Sidstnævnte var en tidligere Miss Universe-deltager, og hun var populær i hjemlandet Thailand.

Hun blev nummer to i Miss Universe i 2005, og hun var meget ofte på de sociale medier, hvor hun delte glimt fra sine mange rejser verden rundt.

Da hun stoppede karrieren som model, blev hun ansat af Vichai Srivaddhanaprabh. Dagen før Nursara Suknamai døde i helikopterstyret, var hun på restaurant i London med flere venner.

Kaveporn Punpare var ansat af Vichai Srivaddhanaprabha

Det frygtelige helikopterstyrt fandt sted lørdag aften efter Leicesters kamp mod West Ham. Som der var tradition for, forlod Vichai Srivaddhanaprabha kampen i sin blå helikopter sammen med de fire andre. Men kort efter afgang gik det galt, og helikopteren styrtede til jorden på en parkeringsplads ved King Power Stadium.

Lørdag aften kom så den melding, som fans, familierne og mange andre havde frygtet. Alle fem ombord var døde. Siden er det strømmet til med hilsner, blomster og mange mennesker ved det engelske stadion.

Blandt dem der dukkede op mandag var Vichai Srivaddhanaprabhas hustru og børn, der med lommetørklæder knuget i hænderne stillede sig på den ene side af det store rektangulære mindested. Også Kasper Schmeichel og resten af Leicester-mandskabet mødte mandag op ved mindestedet, hvor det enorme blomsterhav er vokset time for time siden søndag.

Kasper Schmeichel delte søndag aften et hjerteskærende opslag, hvori han gav udtryk for sin sorg men også hyldede den afdøde klubejer.

Kasper Schmeichel (th.) var mandag på mindestedet sammen med resten af Leicester-mandskabet.

'Jeg kan ikke tro, hvad jeg så i aftes. Det er uvirkeligt!' skrev Kasper Schmeichel, der var blandt de første på ulykkesstedet.

Og der er ikke nogen tvivl om, at Vichai Srivaddhanaprabha ikke blot havde stor betydning for Leicester. Han havde det også for Kasper Schmeichel personligt.

'Aldrig har jeg mødt en mand som dig. Så hårdtarbejdende, så dedikeret, så passioneret, så venlig og generøs. Du inspirerede mig, og jeg troede på dig. Du fik mig til at føle, at alt var muligt,' skrev den danske landsholdsmålmand.

Leicester skulle tirsdag have mødt Southampton i Carabao Cup, men kampen er blevet udsat som følge af ulykken.