Luis Enrique kom ned på jorden, da England kom forbi Sevilla mandag aften.

Her tog Spanien imod i opgøret i Nations League, og første halvleg blev lidt af et mareridt for den spanske landstræner på Estadio Benito Villamarín.

Her førte England 3-0 og endte med at vinde kampen 3-2.

Dermed er gruppe 4 stadig åben med seks point til Spanien og fire point til England, som er bedre indbyrdes.

Spanien havde aldrig indkasseret tre mål i en hjemmekamp om point før og var inden nederlaget ubesejret hjemme i en kamp om point i 38 opgør.

Spanien var da også favoritter på forhånd, efter at de første tre kampe under Luis Enrique har budt på effektivitet og målfest.

Enriques statistik lød således inden kampen på tre sejre og en målscore på 12-2.

England var ligeglade i de første 45 minutter.

På kynisk maner diskede gæsterne op med kontrafodbold i topklasse, hvor flotte frispilninger og afslutninger udstillede Spaniens defensiv.

Det lignede et regulært spansk sammenbrud før pausen, da England førte 3-0 efter 37 minutter.

Raheem Sterling sendte bolden i mål i det 16. minut efter en flot frispilning fra Marcus Rashford. Det skete, efter at keeper Jordan Pickford havde sat det hele i gang.

Det var Sterlings første mål for England i mere end tre år efter 27 landskampe i måltørke for Manchester City-angriberen.

Efter en halv time var det så en fremragende aflevering fra Kane, der splittede det spanske forsvar og lagde grunden til 2-0.

Rashford modtog bolden og scorede sikkert, og de spanske spillere kunne blot se til.

I det 37. minut kørte de flyvende englændere atter rundt med Spanien.

En perfekt aflevering fra Ross Barkley landede hos Kane, der kastede sig frem og afleverede kort til Sterling, der smaskede bolden i mål til 3-0 med sin anden scoring.

Brandvarme Paco Alcácer, der er udlejet fra FC Barcelona til Borussia Dortmund i denne sæson, headede fremragende Spanien på 1-3 med en god halv time igen, og det lignede en føring, der kunne smuldre.

Spanien følte sig snydt for et straffe efter 63 minutter, da Jordan Pickford driblede rundt og mistede bolden i eget felt til Rodrigo.

Spanien var i ensidig dominans, og England forsvarede sig, indtil Sergio Ramos reducerede syv minutter inde i overtiden til slutresultatet.

/ritzau/