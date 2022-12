Lyt til artiklen

Ali Daei er rasende!

Den iranske fodboldlegendes hustru og datter er nemlig havnet i store problemer i hjemlandet, efter de mandag blev smidt af et fly.

Det skriver BBC og nyhedsbureauet AP.

Ali Daeis familie var på vej til Dubai for at holde ferie sammen med den tidligere landsholdsspiller, men efter flyet var afgået fra Teheran, mellemlandede det på den iranske ø Kish i Den Persiske Bugt.

Ali Daei scorede 109 mål i 148 landskampe for Iran. Foto: GABRIEL BOUYS Vis mere Ali Daei scorede 109 mål i 148 landskampe for Iran. Foto: GABRIEL BOUYS

Og her blev Daeis hustru og datter først beordret af flyet for derefter at blive afhørt af myndighederne på ferieøen.

Noget, der resulterede i, at mor og datter dermed ikke nåede ombord på flyet, da det lettede et par timer senere. I stedet blev de sendt tilbage til Teheran.

Ifølge Ali Daei, der har scoret over 100 landskampsmål, har hverken han eller resten af familien fået nogle forklaringer på, hvorfor de skulle smides af flyet.

Han er dog ikke i tvivl om, hvad den egentlige årsag er.

For den iranske legende har de seneste måneder været en stor kritiker af styret i Iran, hvor der lige nu foregår massive protester, og derfor er han da også overbevist om, at tilbageholdelsen af hustruen og datteren er sket på baggrund af det.

Efter Ali Daei åbent har kritiseret det iranske styre, er hans pas i øvrigt blevet inddraget.

Protesterne i Iran begyndte efter 22-årige Masha Aminis død i september.

Her døde hun i politiets varetægt, efter hun var blevet anholdt, fordi myndighederne mente, at hendes hijab ikke dækkede hendes hår godt nok.