De få, men præcise ord beskriver Cristiano Ronaldos indsats.

»Han lignede en middelmådig spiller i en kamp med lavt tempo,« lyder vurderingen fra Luca Toni.

Onsdag aften tabte Juventus den italienske pokalfinale til Napoli. Og over for Rai TV erklærede den tidligere fodboldsspiller efterfølgende, at det ikke kun var Cristiano Ronaldo, men hele holdet, der havde det svært i kampen, der endte i straffesparkskonkurrence.

»Men man forventer en stor præstation fra ham. Det så dog ud til, at han havde fysisiske problemer - han kunne ikke engang drible forbi en modstander,« siger Luca Toni, der selv har spillet for Juventus.

Ingen pokal til Cristiano Ronaldo. Foto: FILIPPO MONTEFORTE

Også Juventus-træner Maurizio Sarri satte efter kampen ord på præstationen fra portugiseren, der tilbragte meget af coronapausen i hjemlandet.

»Ronaldo er i samme form som de andre - som Paulo Dybala og Douglas Costa. Han mangler den skarphed, som gør ham god,« sagde Maurizio Sarri.

Den tabte Coppa Italia-finale markerede i øvrigt første gang i Cristiano Ronaldos karriere, at han var med til at tabe to finaler i træk. Også den italienske Super Cup blev tabt for knap et år siden.

Efter nederlaget har hans søster, Elma Aveiro, bakket op om sin bror - og samtidig sendt lidt stikpiller afsted.

'Hvad mere kan man gøre?' spørger hun på Instagram:

'Det er sådan, det er, og min elskede bror kan ikke udføre mirakler på egen hånd. Jeg forstår heller ikke, hvordan de kan spille på den måde.'

Cristiano Ronaldo har i sine to år i Juventus ikke prøvet at vinde den italienske pokalturnering med klubben, der vandt turneringen de fire foregående år, inden portugiseren kom til klubben.