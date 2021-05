»Det er svært på nogen måde at rose dem efter den kamp. De var ikke gode.«

Sådan lød de første ord fra den tidligere Manchester United-spiller Paul Scholes til engelske BT Sport, efter Ole Gunnar Solskjærs mandskab havde tabt Europa League-finalen til Villarreal.

Det stod 1-1 efter 120 minutters spil, og herefter scorede samtlige markspillere i straffesparkskonkurrencen, inden David de Gea blev skurken, da keeperkollegaen Geronimo Rulli først scorede og siden reddede United-keeperens forsøg.

»Generelt er der da sket fremskridt. Men gør det ondt nok på dem at tabe? Det er nærmest blevet accepteret. Hvis man ser det fra Oles synspunkt, hvad er det så, han kræver? Han har gjort fremskridt, men det forventes, at klubben vinder titler. Hvis der går flere år uden, får han nok et problem. Der mangler større krav til, at han skal vinde,« sagde Paul Scholes.

Han påpegede, at det var tydeligt at se, nederlaget gjorde ondt på spillere som Bruno Fernandes og Edinson Cavani, men hos flere af de andre så det ud til, det var acceptabelt at tabe.

Og sådan skal det ikke være, hvilket også var holdningen hos en anden tidligere United-profil, Rio Ferdinand.

»Det var den helt store prøve, og holdet fejlede. Ole har forsøgt at skabe et miljø, så de kan udnytte muligheder som disse, men det lykkedes ikke. Hvis jeg skal være brutal, er det en fiasko,« lød den klare dom fra Ferdinand, der tilføjede, at Manchester United står i en situation, hvor de mangler at tage det sidste skridt.

»Semifinalen sidste sæson, nu er de i finalen, men de kan ikke tage det sidste skridt og vinde pokaler. Du har normalt ikke råd til at bruge for meget tid. De er i en situation nu, hvor finaler skal udløse pokaler,« sagde Ferdinand.

Manchester United måtte nøjes med andenpladsen i Europa League. Foto: KACPER PEMPEL Vis mere Manchester United måtte nøjes med andenpladsen i Europa League. Foto: KACPER PEMPEL

Europa League-titlen er Villarreals første større trofæ i klubbens historie, men til gengæld er det cheftræner Unai Emerys fjerde triumf alene i Europa League.

Han har tre gange tidligere vundet turneringen med Sevilla, og at det ikke var Ole Gunnar Solskjær, der kunne juble efter kampen, gjorde ondt på nordmanden selv. Han kaldte nederlaget for en af de værste oplevelser i karrieren.

»Ja, det synes jeg, når nu vi var så tæt på at gøre alle lykkelige. Sådan er det med de små forskelle i fodbold. Lige nu er det hårdt, men vi skal lære af det og bruge det til at gå styrket ind i den næste sæson,« sagde han til TV 2 Norge.