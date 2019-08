Det var noget af en masterclass i kunsten at svinge dirigentstokken i en fodboldkamp, som Christian Eriksen leverede i Tottenhams 3-1-sejr over Aston Villa i går.

Den danske midtbanestjerne startede ellers på bænken i Premier League-premieren, men ved stillingen 0-1 kom Eriksen på banen, og han var i den grad med til at vende op og ned på affæren.

Nu hyldes den 27-årige fynbo for sin pragtpræstation af en række af de tunge fodboldekspert-drenge på britiske Sky Sports.

»Før Eriksen kom på banen, havde jeg svært ved at se Spurs vinde kampen,« sagde den tidligere Tottenham-stjerne Jamie Redknapp, som fortsatte sin lovprisning af Eriksen:

Foto: MATTHEW CHILDS Vis mere Foto: MATTHEW CHILDS

»Tempoet skiftede, farten i pasningspillet skiftede. Hver gang Spurs fik bolden var han den første, spillerne kiggede efter. Tottenhams comeback var mere end nogen andre Eriksens fortjeneste. Han viste, hvor vigtig han er for holdet.«

»Man er bare nødt til at nyde spillere som Eriksen, og jeg håber, at han bliver, fordi hvis han smutter, så får Spurs store problemer,« sagde Rafael van der Vaart, som også har været en profil for London-klubben, og som også var indkaldt som ekspert hos Sky Sports.

Christian Eriksen var da også i den grad i fokus både før, under og efter kampen.

Det var nemlig ganske usædvanligt, at han startede på bænken. Men Danskeren er også i en ganske usædvanlig situation i Premier League-klubben. Efter seks sæsoner i den hvide trøje har Eriksen åbent ytret, at han vil væk fra klubben i dette transfervindue.

Foto: NEIL HALL Vis mere Foto: NEIL HALL

Endnu har hans mere eller mindre åbenlyse flirt med og interessen fra storklubber som Real Madrid, Juventus og Manchester United ikke båret frugt i form af det store klubskifte i hundrede-millioner-klassen.

Så med tre uger tilbage af transfervinduet er han fortsat Tottenham-spiller - og fortsat en vigtig en af slagsen.

Det viste han i går mod Aston Villa, hvor han ikke kom på tavlen eller direkte lavede en assist, men han leverede en indsats i den halve time, han var på banen, der viste, hvorfor han har været en af Tottenhams nøglespillere i en årrække efterhånden.

Jamie Redknapp mener læigesom Van der Vaart, at Tottenham bør gå langt for at beholde Eriksen:

Foto: NEIL HALL Vis mere Foto: NEIL HALL

»Der er langt mellem spillere af den kvalitet. De skal beholde ham. Hvis han vil have flere penge, så er det bare det, gode spillere fortjener.«

Spurs-manager Mauricio Pochettino afviste inden kampen, at Eriksens ønske om at ville væk er årsag til den overraskende bænkning, men derimod, at han ikke er 100 procent fit.

»Han hjalp holdet til at vinde kampen, og det er jeg glad for. Det er fordelen, når man har en spiller på bænken, som ikke kan holde til 90 minutter, men som har kvaliteten til at hjælpe holdet til sejr,« sagde manageren.

Uanset hvad, så er det nok tvivlsomt, om han tør sætte Eriksen på bænken igen, så længe danskeren fortsat er Tottenham-spiller.