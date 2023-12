14 kampe. Nul mål.

Det er den grusomme statistik, som den danske Manchester United-angriber Rasmus Højlund lige nu kan præsentere i Premier League.

Og dét er langt fra, hvad forventningerne er til en angriber i en af engelsk fodbolds største klubber. Men alligevel tages Højlund nu i forsvar - trods hans hidtil svageste United-kamp lillejuleaften, der også medførte kritik.

Premier League-legenden Joe Cole, der nu er ekspert hos TNT Sports, peger nemlig på, at Højlund har ekstremt svære arbejdsbetingelser, fordi United-holdet ikke fungerer rundt om danskeren.

»Angriberne får kun rester at spise, for der er ikke den rette balance bag dem. De skal forbedre sig,« lød det fra Cole, der ifølge BBC tilføjede:

»Højlund er den angriber med næstfærrest berøringer af Premier League-angriberne. Det her er Manchester United, vi taler om. Der er noget, der ikke fungerer.«

Foto: Molly Darlington/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Molly Darlington/Reuters/Ritzau Scanpix

Samme vej går den tidligere Premier League-topscorer Alan Shearer ned ad - for holdkammeraterne gør ikke nok for at hjælpe Højlund i gang.

»Det er ikke sådan, at han er stoppet med at tage løb. Han bevæger sig godt. Men han har to kantspillere i Antony og Garnacho - og Garnacho løber en stor del af tiden med hovedet nedad. Han ser ikke op og kigger slet ikke efter, hvor Højlund er.«

»Og 99 procent af gangene, hvor Antony har bolden, der ved man, at han trækker til venstre og vil slå bolden ind. Hvis jeg ved det, så ved forsvarerne det altså også, og det gør betingelserne svære for angriberen,« vurderer Shearer overfor BBC og slår fast, at han tror på, at Højlund nok skal komme i gang.

Men det har altså ikke været lige til at få gang i målscoringen i Premier League.

Det vidner tallene om efter fire kampe i træk, hvor Manchester United er gået fra banen uden at score.

Danskeren var efter 12 runder nemlig den angriber i den engelske liga, der havde modtaget færrest afleveringer fra holdkammeraterne af alle.

Anderledes varm har Højlund været i Champions League, hvor han har scoret fem gange.

Næste mulighed for at få hul på Premier League-bylden kommer tirsdag den 26. december mod Aston Villa.