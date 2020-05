Den italienske fodboldlegende Gianluca Vialli har i tre år været syg med kræft i bugspytkirtlen.

Men i april blev han endegyldigt erklæret rask af lægerne.

Og i et stort interview med engelske Daily Mail fortæller 55-årige Gianluca Vialli nu, hvordan han kæmpede sig igennem det hårde sygdomsforløb.

En af de ting, som den tidligere Juventus- og Chelsea-stjerne brugte som motivation, var, at han ikke ville dø før sine forældre.

Vialli ville nemlig skåne dem for sorgen over at miste et barn.

»Jeg gav min far et højtideligt løfte. Jeg sagde til ham: 'Jeg dør ikke før dig eller mor'.«

»Min far er 90, og min mor er 85, og jeg betragter mig selv som værende ekstremt heldig, at jeg stadig har dem. Nu, hvor jeg selv er forælder, ved jeg, at der ikke kan findes noget mere smertefuldt end at miste et barn. Det var et løfte. Jeg ville ikke have dem til … Jeg var ikke … Jeg forsøgte at være uselvisk,« siger en berørt Vialli til Daily Mail.

»Selvfølgelig vil jeg leve, så længe jeg kan, men jeg ville helt definitivt ikke have, at de skulle gå igennem den sorg, det er at miste et barn. Det var et mål, jeg satte mig: At leve længere end mine forældre. Det var godt for dem, men det var også et mål for mig at opnå, og det gav mig noget styrke og evnen til at være endnu mere positiv og gøre alt, hvad der var muligt, for at forblive i live,« fortsætter Gianluca Vialli.

Samtidig betød kræftsygdommen, at han blev opmærksom på, at han var nødt til at ændre nogle ting i sit liv. Også i forhold til netop forældrene.

For Gianluca Vialli blev nemlig klar over, at han skulle have et tættere forhold til sin mor og far.

»En af de ting, som denne rejse har fået mig til at indse, er, at jeg er nødt til at have et tættere forhold til mine forældre. Hvis jeg skal være selvisk, er min prioritet mine egne børn. Men jeg sætter mig selv i mine forældres sted. Jeg er en far, en ægtemand, men jeg er også en søn, så jeg er nødt til at gøre mit allerbedste for at gøre dem glade.«

»Jeg havde det ikke på den her måde, før jeg fik kræft. Det har givet mig mulighed for at indse de her ting,« siger Vialli.

Italieneren spillede som aktiv i Cremonese, Sampdoria, Juventus og Chelsea – og på landsholdet nåede han at spille 59 kampe.

Vialli indstillede karrieren i 1999, og herefter var han manager i Chelsea og Watford. Begge steder endte det dog med en fyreseddel.

I dag arbejder den tidligere angriber som delegationschef for det italienske landshold.