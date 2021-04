Det er først for en uges tid siden, at de danske frisører fik lov at genåbne efter en længere corona-dvale.

Og nedlukningen har skabt flere interessante frisurer derude. Èn af disse sidder oven på hovedet af landsholdslegenden og Discovery-ekspert Flemming Povlsen, der nærmest har fået sin gamle 'bundesliga-frisure' tilbage.

Det hyggede hans medværter, Thomas Gravesen, Lars Jacobsen og Zak Egholm, sig kongeligt over efter Danmarks imponerende 4-0-sejr ude over Østrig onsdag aften.

»Jeg har en tid den 9. april. Jeg har ventet længe« lød det forklarende fra Povlsen.

Fra Kanal 5 Vis mere Fra Kanal 5

»Men det her ... det er samfundssind,« sagde han, mens han pegede mod sine lange lokker.

»Kan det klares med en gang til frisøren,« spurgte Lars Jacobsen, og så flækkede hele panelet sammen af grin. SE KLIPPET ØVERST I ARTIKLEN.

Det var ikke kun i Kanal 5-studiet, at man havde noteret sig det kriminelt lange nakkehår. Seerne hyggede sig også gevaldigt.

Her følger en håndfuld af Twitter-reaktionerne på landsholdslegendens garn:

Who wore it better? #AUTDEN pic.twitter.com/oeBXFDnicY — Jacob Chr. Nielsen (@JalleBugno) March 31, 2021

Corona-frisure, klip nu Flemming Povlsen! #dbu #kanal5 #flemmingpovlsen pic.twitter.com/mPMeKR69FS — H.C. Flyger (@HCFlyger) March 31, 2021

Folkebevægelsen for at Flemming Povlsen må gå til frisøren allerede den 5. april. #AUTDEN #ForDanmark #dkmedier #DBU #dkpol pic.twitter.com/1gRdetf36M — Anne Niluka (@AnneNiluka) March 31, 2021

Flemming Povlsen, som i øvrigt er mit største all time crush, ligner en, der ikke er blevet klippet siden EM ‘92 #isrden — Sandie Westh (@SandieWesth) March 25, 2021