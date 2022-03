Den brasilianske fodboldlegende Roberto Carlos dukkede pludselig op på i engelske Shrewsbury for at spille en seriekamp med det lokale hold.

Carlos, der har en gloværdig fortid for både Real Madrid og det brasilianske landshold, var dog ikke en uvelkommen gæst.

For serieholdet Bull in the Barne United - opkaldt efter den lokale pub - deltog i et lotteri for et godt formål. Præmien? Roberto Carlos i kamp for dit hold. Og så skete det, at Carlos pludselig stod på en britisk pløjemark klar til kamp.

Og han kom da også på tavlen med et mål fra straffepletten.

Foto: CARL RECINE Vis mere Foto: CARL RECINE

»Det er fantastisk! Da jeg vandt ud af, vi vandt, begyndte jeg bare at skrige: 'Det er løgn!'. Jeg kunne ikke tro det. Jeg sendte en besked til drengene, og de gik helt amok. Vi har brug for en venstre back, men jeg tror, vi spiller ham på den centrale midtbane. Han kan sikkert spille alle steder på banen. Jeg ser bare frem til at få ham med ned på pubben senere,« lød det fra Bull in Barne Uniteds manager og målmand, Ed Speller, inden kampen ifølge The Guardian.

Og det var netop på pubben, at aftenens måske største jubelbrøl kom.

For med en øl i hånden var Carlos godt i gang med at blive venner med sine nye holdkammerater. Og så blev det tid til at ringe til en anden Real Madrid-legende.

I en video, der er blevet delt vidt og bredt, kan man se Carlos sammen med de engelske spillere i gang med at ringe til den nuværende PSG-stjerne Sergio Ramos.

Carlos i jubel med sine nye holdkammerater. Foto: OLI SCARFF Vis mere Carlos i jubel med sine nye holdkammerater. Foto: OLI SCARFF

Da Ramos tager telefonen og dukker frem på skærmen, går alle mand på pubben amok i et herligt klip, du kan se øverst i artiklen.

Bull in the Barne United tabte kampen 3-4, men Carlos havde en god dag alligevel, siger han.

»Jeg spillede på baner ligesom denne i Brasilien. Jeg føler, jeg har lært meget ved at være her. Det er fedt at møde drengene også. Da jeg startede i Garca som 12-årig, spillede jeg på et hold med min far, og det var lige som det her. Det er intet nyt for mig,« siger Carlos og tilføjer med et smil:

»Min holdkammerat Ronaldo kunne været en stor hjælp i dag.«