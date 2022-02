I sidste uge måtte Marc Overmars trække sig som sportsdirektør i Ajax Amsterdam, efter det kom frem, at han havde sendt 'upassende beskeder'.

Siden har hollandske medier kunnet afsløre, at det blandt andet dækkede over, at Overmars havde sendt billeder af sin penis til en række kvindelige ansatte i klubben.

Og nu kan sagen ende med at koste Marc Overmars en livstidskarantæne fra hollandsk fodbold.

Det skriver flere medier, heriblandt engelske Daily Mirror.

Foto: LLUIS GENE Vis mere Foto: LLUIS GENE

Ifølge mediet er 48-årige Overmars' handlinger i strid med det hollandske fodboldforbunds regelsæt omkring integritet. Her fremgår det, at alle, der arbejder med fodbold i Holland, skal overholde visse moralske standarder.

Hvis en person bryder reglerne, har fodboldforbundet mulighed for at idømme vedkommende livstidskarantæne – og det er altså det, der kan ramme Marc Overmars.

Hovedpersonen selv har ikke udtalt sig om sagen, siden det blev officielt, at han stoppede i Ajax.

Her beklagede han sin opførsel i en pressemeddelelse.

»Jeg undskylder. For en i min stilling er det helt uacceptabelt.«

»Det kan jeg godt se nu. Men det er for sent. Jeg kan ikke se andre muligheder, end at jeg forlader Ajax. Det har også haft kæmpe betydning for mit privatliv. Derfor beder jeg alle om at lade min familie og mig være i fred,« sagde den hollandske legende ved den lejlighed.