Dårlige ligaplaceringer og tvivlsom fodbold har ført Manchester United ind i noget nær sin dårligste periode, siden Premier League blev til i 1992.

Femte-, sjette- og syvendepladser har man stiftet bekendtskab med hen over de seneste seks sæsoner.

Dertil kommer magre år i Europa, hvor de bedste resultater har været sejren i Europa League og to kvartfinaler i Champions League.

Alt sammen efter Sir Alex Ferguson forlod klubben. Og under efterfølgeren, David Moyes, begyndte det hurtigt at se forkert ud, mener den tidligere Manchester United-stjerne Paul Scholes.

Paul Scholes er ikke bekymret for at gå til sin gamle klub. Foto: ED SYKES Vis mere Paul Scholes er ikke bekymret for at gå til sin gamle klub. Foto: ED SYKES

I radioprogrammet BBC 5 Live Sport diskuterer han og den tidligere Premier League-spiller Robbie Savage Manchester Uniteds problemer, og her peger Scholes på mærkelige indkøb.

»Alarmklokkerne ringede, med det samme David Moyes tog over, og han hentede Juan Mata og Marouane Fellaini for omkring 70 millioner pund. De er gode spillere, men jeg mener ikke, de var Manchester United-spillere.«

»Jeg tror ikke, Alex Ferguson eller David Gill (tidligere bestyrelsesformand, red.) ville have hentet dem, og derfra har alarmklokkerne ringet, og vi er, hvor vi er nu, på grund af at vi har købt spillere, vi ikke mener er United-spillere.Ole er der nu, og han har muligheden for at rette op på det,« siger Paul Scholes til BBC 5 Live.

Siden Alex Ferguson forlod klubben med et mesterskab i 2013, har fem trænere stået i spidsen for Manchester United.

David Moyes, Ryan Giggs (som vikar), Louis van Gaal, José Mourinho og Ole Gunnar Solskjær.

José Mounrinho stod for den bedste Manchester United-periode de sidste seks sæsoner, hvor han i sin første sæson førte holdet til en andenplads og sejr i Europa League, Liga Cup'en og Community Shield.

I øjeblikket ligger Manchester United nummer 14 i Premier League, hvilket de skal forsøge at ændre på søndag aften.

Her tager de imod rivalerne fra Liverpool, og den kamp kan du følge live her på B.T. Sport fra klokken 17.00.