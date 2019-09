Liverpool FC, Real Madrid, Manchester United.

Det er i nogle af verdens største fodboldklubber, at Michael Owen huserede, da han var på toppen af sin karrierre. Men det samme kommer ikke til at ske for den engelske fodboldlegendes teenage-søn.

Den nu pensionerede fodboldstjerne afslører i et interview med The Times, at hans 13-årige søn, James, lider af en øjensygdom.

»Han kommer aldrig til at blive fodboldspiller. Min søn har en øjensygdom. Det er noget, jeg aldrig har fortalt før. Jeg har ikke ønsket de store overskrifter,« siger Michael Owen.

Foto: CRAIG BROUGH Vis mere Foto: CRAIG BROUGH

Sygdommen, som Michael Owens søn lider af, hedder Stargardt sygdom. Det er en arvelig sygdom, som angriber øjets nethinde, og medfører synsnedsættelse og problemer med at skelne farver.

Den tidligere topangriber fortæller, at sygdommen påvirkede sønnen James på fodboldbanen.

»Jeg plejede at se ham spille og fortælle ham, hvordan han skal stille sig på banen. Han kunne ikke se bolden, før den var fem meter væk fra ham,« fortæller Owen, som lever godt med, at hans søn ikke skal satse på en fodbooldkarriere, og nu er stoppet med at spille.

»Enhver far vil gerne se deres søn spille fodbold, men det har været en lettelse for mig. Alle plejede at sprøge mig, om han bliver en god spiller, og så har jeg stået ved banen og overhørt folk sige ting som 'han bliver ikke lige så god som sin far',« siger Owen, som også har tre døtre.

Foto: STEFAN WERMUTH Vis mere Foto: STEFAN WERMUTH

Den tidligere landsholdsangriber for England havde en flot karriere, som han sluttede i 2013 efter 17 år på topplan. Idag er han fodboldekspert på britisk tv.

Han brød vildt igennem som et 18-årigt angrebsfænomen i Liverpool FC, hvor han scorede mål efter mål i en række flotte sæsoner.

Siden kom han til Real Madrid i 2004, men han ramte i de sidste syv-otte år af sin karriere aldrig helt det høje niveau, han havde i Liverpool-trøjen. En række skader ødelagde den voldsomme speed, han udnyttede i sine unge år.

På landsholdet nåede han dog at spille 89 kampe og scorede imponerende 40 mål. I alt scorede han 222 mål på klubplan. Så helt skidt var det bestemt ikke.