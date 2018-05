Barcelona. Resultatmæssigt var kampen betydningsløs. Trofæoverrækkelsen bar primært rituelt præg, da det spanske fodboldmesterskab for længst var afgjort.

Da FC Barcelona søndag vandt 1-0 hjemme over Real Sociedad i sæsonens sidste ligakamp, lå dens store betydning i det vemodige farvel.

Et farvel til Andrés Iniesta - en af sportens største skikkelser i de sidste mange år.

Inden kampstart virkede den lille midtbanedirigent fattet, men også bevidst om den forestående afsked.

Anføreren gav sine medspillere opmuntrende klap i spillertunnelen, men både de og han strålede også blidt af vemod.

Som klubbens officielle hjemmeside skrev det i optakten, var det afslutningen på en æra: Et farvel til klubbens hjerte og sjæl.

Han og de øvrige spillere gik ind til en gigantisk tifo med ordene "Iniesta for evigt".

I kampen fik han brølende bifald for hver boldberøring, og efter ni minutter rullede det store banner "Tak for alt" ned over den ene endetribune. Kort efter sendte han et skud fra kanten af feltet i sidenettet.

Første halvleg blev dog rent chancemæssigt en tilbagelænet forestilling, der endte 0-0.

I anden halvleg scorede Philippe Coutinho kampens eneste mål efter 57 minutter.

Men alt handlede om Iniesta, som fik en flot hyldest, da han blev skiftet ud efter 82 minutter.

Nu 34-årige Iniesta kom til Barcelona som 12-årig i 1996 og blev siden kendt som et af de fineste eksempler på den spanske klubs talentudvikling.

Efter en god håndfuld år på klubbens ungdomsakademi, La Masia, debuterede han som 18-årig på førsteholdet i 2002.

Med årene fik han status som en af de ypperste ambassadører for den tekniske, flydende, afleveringssmukke og bevægelige fodbold efter den opskrift, som formede ham på La Masia: modtag bolden, aflever, tilbyd dig, modtag bolden, aflever, tilbyd dig.

Han blev en hjørnesten i Barcelonas succes, og han forlader klubben med ni spanske mesterskaber, fire Champions League-titler, tre VM-titler for klubhold og seks pokaltitler.

På det spanske landsholdet har han foruden VM-titlen i 2010 også været med til at vinde EM i 2008 og 2012.

Tidligere søndag tog en anden klubmand afsked i Madrid. Fernando "El Niño" Torres spillede sin sidste kamp, og den 34-årige angriber, som kom til Atlético i 1995, sagde farvel med to mål.

/ritzau/