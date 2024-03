De er vant til legender og flot fodbold i Ajax Amsterdam, men torsdag aften var de målløse over en ung dansker.

Bodø/Glimt-spilleren Albert Grønbæk trynede det hollandske storhold med to scoringer og en europæisk præstation, der er blandt de vildeste en dansker har lavet i denne sæson.

Mens den norske TV 2-kommentator Petter Bø Tosterud kalder Grønbæk for komisk god, påpeger han på X, at det er »helt sygt, han er i Glimt.«

Samtidig blev den helt dyre sammenligning hevet frem af en anden TV 2-ekspert, Yaw Amankwah.

Soccer Football – Europa Conference League – Play-Off – First Leg – Ajax Amsterdam v Bodo/Glimt – Johan Cruijff ArenA, Amsterdam, Netherlands – February 15, 2024 Bodo/Glimt's Albert Gronbaek celebrates scoring their first goal REUTERS/Piroschka Van De Wouw Foto: Piroschka Van De Wouw/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Soccer Football – Europa Conference League – Play-Off – First Leg – Ajax Amsterdam v Bodo/Glimt – Johan Cruijff ArenA, Amsterdam, Netherlands – February 15, 2024 Bodo/Glimt's Albert Gronbaek celebrates scoring their first goal REUTERS/Piroschka Van De Wouw Foto: Piroschka Van De Wouw/Reuters/Ritzau Scanpix

»En præstation, Johan Cruyff havde været stolt af,« siger han til VG og spår et snarligt storsalg.

»Det er en præstation, der vil få endnu flere klubber til at melde sig i jagten på ham, hvilket igen kan drive prisen til nye højder. 200 millioner (130 millioner danske kroner, red.) hvis alt flasker sig.«

Grønbæk var her, dér og alle vegne mod den ikoniske klub, da Bodø/Glimt tabte sejren i de afgørende minutter og spillede 2-2 på udebane.

Ved pressemødet efter kampen kaldte Ajax-træner John van 't Schip Grønbæk for »fantastisk.«

Albert Grønbæk skiftede til den norske klub fra AGF i sommeren 2022. Han forlængede sin kontrakt for blot få uger siden, så han er bundet til Bodø/Glimt til udgangen af 2028.