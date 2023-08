Den legendariske målmand Gianluigi Buffon indstiller karrieren.

Det fortæller han selv på på Twitter.

That's all folks!

You gave me everything.

I gave you everything.

We did it together. pic.twitter.com/bGvIDsoFsG — Gianluigi Buffon (@gianluigibuffon) August 2, 2023

Den 45-årige italiener nåede at vinde stort set alt i karrieren, men kæmpede i flere år for at hjemføre en Champions League-titel - dog uden held.

Han startede og sluttede karrieren i Parma, men det er nok hans mange år som Juventus-keeper, som folk bedst vil huske.

Bortset fra en afstikker til Paris Saint-Germain i 2018/2019-sæsonen var Buffon i Torino-klubben i 20 år.

Han vandt ti mesterskaber med den italienske mastodont og holder desuden en række personlige rekorder.

Opdateres...