Det skulle handle om Donald Trump, men blev lige det modsatte, og nu er John Barnes den, alle taler om.

Den tidligere Liverpool-legende er kommet op i alderen med sine 56 år, men forsøgte sig alligevel med at gøre grin med den amerikanske præsident på Twitter.

Et billede af præsidenten, der er under hårdt pres for tiden med black lives matter-demonstrationerne i USA, blev lagt op af John Barnes med teksten:

»Det siger det hele.«

Foto: Twitter

Billedet er af Donald Trump og hans mor Mary Anne Trump med dette citat fra hende:

»Ja. han er en idiot med ingen sund fornuft og ingen sociale kompetencer. Men han ER min søn. Jeg håber bare ikke, han nogensinde går ind i politik. Han ville være en katastrofe.«

Det tweet fik John Barnes sendt af sted, men hvad, han glemte, var, at hans screenshot med billedet indeholdt andet fra hans kamerarulle - blandt andet et pornografisk billede, og så måtte John Barnes ellers skynde sig at slette tweetet og forklare sig.

»Jeg må undskylde for den fornærmelse, jeg var skyld i, da jeg lagde et billede, jeg fik tilsendt fra en ven, op med Donald Trump. I kamerarullen under var der en pornorgrafisk video. Det var jeg ikke klar over, og jeg må endnu en gang beklage, hvis den har været skyld i nogen fornærmelse,« skriver han på Twitter, som han i øvrigt har måttet være meget aktiv på, fordi der har været så mange kommentarer til hans handling.

I have to apologise for any offence caused as I posted a Donald trump picture sent to me by a friend.. on the camera roll under was a video of pornography.. I wasn’t aware that it was there and apologise once again for any offence caused — John Barnes (@officialbarnesy) June 6, 2020

John Barnes nåede at spille over 300 kampe for Liverpool, og den tidligere engelske landsholdspiller var også forbi klubber som Watford, Newcastle og Charlton.