Legenden Ian Wright har gjort sig selv upopulær hos Arsenals fans.

Forklaringen er, at Wright – sammen med tv-kollegerne Gary Lineker og Dion Dublin – i weekenden gjorde tykt grin med spillere, som falder omkuld ved den mindste berøring og skriger, så man er i tvivl, om de slipper med livet i behold.

Det skete i BBC-studiet efter en episode med Arsenal-angriberen Alexandre Lacazette, der i kampen mod Burnley faldt meget dramatisk til jorden og brød ud i et voldsomt skrig efter det, der lignede en meget harmløs berøring.

Ian Wrights opførsel (se klippet herunder) har altså fået Arsenal-fans til at lange ud efter klubikonet, og nu har den tidligere angriber så set sig nødsaget til at undskylde.

We see you Alexandre Lacazette, and we raise you...



Watch #MOTD on @BBCiPlayer #bbcfootball pic.twitter.com/9ZMZSrmKIU — Match of the Day (@BBCMOTD) March 6, 2021

Både over for fansene og Lacazette.

»Jeg tog kontakt til ham (Lacazette, red.) søndag morgen, så vi kunne få det ud af verden,« siger Wright ifølge Daily Mail i sin egen podcast Wrighty's House.

Her fastslår Wright også, at han ikke havde til hensigt at gøre nar ad Lacazette.

»Den måde, det blev udlagt på de sociale medie, og at det var 'Laca' i den specifikke episode, så virkede det, som om det var 'Laca', vi udstillede. Men vi udstillede skrigeriet.«

»Min største fejl var at skrige til sidst. Fucking dumt, og når alt kommer til alt, er det ikke et problem for Gary Lineker eller Dion Dublin,« siger Wright med henvisning til, at han er den eneste af de tre tv-eksperter, der har en fortid i Arsenal.

»Men samtidig er jeg nødt til at acceptere og indse, hvad det betyder for Arsenals fans, og hvad det betyder for mig, at de føler, at en af deres egne hænger dem ud.«

»Jeg kan kun sige, at jeg udstillede skrigeriet. Vi snakker om folk, der skriger, og så rejser de sig op og spiller videre,« siger Ian Wright i podcasten.