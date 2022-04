»Stefan Savic, dette er en trussel. Hvis jeg støder på dig, din goofy-lignende c**t, så er du død. MCFC.«

Ordene kommer fra den tidligere Oasis-forsanger Liam Gallagher, der op gennem 90'erne blev verdenskendt for blandt andet storhittet Wonderwall.

Og svadaen blev rettet mod Atletico Madrid-spilleren Stefan Savic, der var i infight med Gallaghers højt elskede Manchester City-spillere i onsdagens Champions League-kamp.

Men nu ville Gallagher formentlig ønske, at han var blevet ramt af en skriveblokade, da han gik på Twitter kort efter kampen.

Im really upset and annoyed at myself I feel I’ve let all my fans down by my outlandish behaviour I’m a role model to GROWN UPS hope you can forgive me LFUCKING x — Liam Gallagher (@liamgallagher) April 15, 2022

For den bramfri brite har nu slettet sit tweet og undskylder for dødstruslerne rettet mod Atletico Madrid-spilleren.

»Jeg er virkelig ked af det og irriteret på mig selv. Jeg føler, at jeg har svigtet alle mine fans med min besynderlige opførsel. Jeg er en rollemodel for voksne mennesker. Jeg håber, I kan tilgive mig,« lyder tweetet fra den angrende Oasis-legende, der nu har gang i solo-karrieren.

Kampen mellem Manchester City og Atletico Madrid blev spillet i Madrid og var returkampen i de to klubbers kvartfinale i Champions League. Den endte 0-0, og det betød, at Gallaghers yndlingshold tog billetten videre til semifinalerne.

Men trods de fraværende mål gik bølgerne altså voldsomt højt og i slutminutterne var der masser af bataljer på banen, hvor Savic var en af otte spillere, der blev noteret i dommerens bog, da han fik en advarsel.

Flere medier har siden beskrevet, at dramaet fortsatte i spillertunnellen, hvor de to mandskaber fortsatte konfrontationerne - her var Stefan Savic blandt andet involveret, inden det spanske politi trådte imellem de to lejre.