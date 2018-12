Barcelona-legenden Rivaldo mener, at Isco kunne opnå store ting, hvis han foretager det kontroversielle skifte fra Real Madrid til brasilianerens tidligere klub, Barcelona.

Isco har ikke fået meget spilletid, efter Santiago Solari overtog roret i Real Madrid tidligere på året.

Den spanske kreatør har blot startet inde i fem af storklubbens kampe i La Liga i denne sæson, og hans sidste start i den hjemlige liga var tilbage i oktober, hvor han figurerede i startopstillingen mod netop Barcelona.



Isco fik dog en sjælden plads i startelleveren, da Real Madrid onsdag fik ørerne i maskinen og tabte 0-3 til CSKA Moskva i Champions League, og her trak spanieren overskrifter efterfølgende, da han reagerede vredt på hjemmepublikummets piften efter kampen.



De seneste meldinger går på, at den driblestærke spanier vil forlade hovedstadsklubben til sommer, og at Juventus skulle stå klar til at sikre sig hans underskrift.

Men den tidligere Barcelona-spiller Rivaldo kunne dog godt tænke sig at se offensivspilleren på Camp Nou, selvom et sådant skifte ville være kontroversielt.



Isco fik sit store gennembrud i Real Madrid. Her huserer han på den offensive midtbane Foto: Vincent West Vis mere Isco fik sit store gennembrud i Real Madrid. Her huserer han på den offensive midtbane Foto: Vincent West



»Hvis du spørger mig, ville jeg gerne se Isco i Barcelona. Jeg ville sige ja,« udtaler Rivaldo til Betfair og tilføjer:

»Han er en fremragende spiller, og jeg tror, at både klubben og spillere kunne få noget ud af det. Men det er et kompliceret bud. Det er svært at forestille sig to store rivaler forhandle om en transfer af en spiller.«

Om Iscos ageren i forhold til Real Madrids fans siger Rivaldo:

»Han var i fansenes søgelys. Man er nødt til at se fremad og glemme hele denne situation,« siger han.



Den brasilianske legende mener, at Real Madrid skal have fingrene i en ny angriber efter Cristiano Ronaldos afsked i sommer.

"Real Madrid mangler tydeligvis en angriber. En spiller, der kan score kontinuerligt. Efter Ronaldos afsked har holdet mistet meget offensiv kraft, og nu er det tid til at styrke truppen, før den virkelige start på Champions League begynder," afslutter han med henvisning til knock out-fasen i efteråret.

Real Madrid møder lørdag Rayo Vallecano i La Liga.



Denne artikel er leveret af Ronaldo.com