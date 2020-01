»Siger I, at klubben har investeret 600 millioner pund (godt 5,3 milliarder kroner, red.)? (...) Jeg kan ikke se, hvad der er sket med de penge. Det virker ikke som om, at klubben har lagt fundamenter for fremtiden, og for at være helt ærlig, føler jeg mig dårligt tilpas.«

Sådan lyder den rå kritik fra den tidligere forsvarslegende, Rio Ferdinand, til engelske BT Sport efter Manchester Uniteds hjemmebanenederlag mod Burnley.

Selv om Manchester Uniteds seneste år ikke været en succeshistorie, var onsdagens hjemmebanenederlag mod Burnley (0-2) et af de værre. Præstationen affødte buhen fra fans og voldsom kritik i medierne.

Blandt andet hos Rio Ferdinand, der er 'pinlig' over at se United spille på den måde og erklærer sig meget bekymret for fremtiden.

Rio Ferdinand spillede i Manchester United i 14 år. Foto: ANDREW YATES Vis mere Rio Ferdinand spillede i Manchester United i 14 år. Foto: ANDREW YATES

»Man kan ikke forsvare præstationen, fans gik efter 85 minutter. Folk i toppen af klubben skal se dette og foretage ændringer og lave en plan. Unge børn i skoler rundt i landet vil ikke gå med Man United-trøjer, de kommer ikke til at gide komme og se på det her,« mener han.

Rio Ferdinand spillede selv i Manchester United fra 2002 til 2014, hvor han blandt andet vandt seks engelske mesterskaber og et Champions League-trofæ.

Det ligner dog ikke noget, der umiddelbart gentager sig snart, selvom klubben længe kan leve på sin storhed som brand, mener Ferdinand, der samtidig sendte en stikpille afsted til Premier Leagues førerhold, Liverpool.

»At være kendt som en af de største klubber som brand kommer til at fortsætte længe, men vi gider ikke falde ind i den kategori, som Liverpool gjorde (der ikke har vundet Premier League siden 1990, red.). Det tog dem 30 år at nå til dér, hvor de er nu. Den position kan vi ikke ende i.«

...... #MUFC pic.twitter.com/vTs9bWUmEU — Rio Ferdinand (@rioferdy5) January 22, 2020

Den tidligere forsvarsspiller har også hårde ord rettet mod klubbens nyudnævnte anfører Harry Maguire, som kom til klubben i sommer og blev overmatchet på Burnleys første mål.

Forsvarsspilleren kom til klubben fra Leicester, der indkasserede i omegnen af 650 millioner kroner for den 26-årige forsvarsspiller.

Siden manager Ole Gunnar Solskjær blev fastansat i klubben i marts i fjor, har Burnley vundet flere Premier League-kampe end 'De Røde Djævle.'

I skrivende stund ligger Manchester United nummer fem i Premier League.