Den tidligere franske forsvarsspiller og verdensmester Frank Leboeuf er glad for, at FC Barcelona røg ud i semifinalen i Champions League.

Han kan nemlig slet ikke snuppe klubbens angriber Luis Suárez.

»Han er en klassespiller, men han er en snyder og et tudefjæs. Jeg hader den måde, han spiller på,« siger Leboeuf til spanske RMC Sport.

Og den 51-årige tidligere fodboldspiller, der blandt andet var med til at vinde VM med Frankrig tilbage i 1998, er ikke i tvivl om, hvad der ville ske, hvis han havde stået overfor Suárez inde på banen.

Luis Suarez var i Champions League-semifinalen mod Liverpool også involveret i flere kontroversielle situationer. Foto: CARL RECINE Vis mere Luis Suarez var i Champions League-semifinalen mod Liverpool også involveret i flere kontroversielle situationer. Foto: CARL RECINE

»Hvis jeg stadig var spiller, så tror jeg ikke, jeg havde gennemført en hel kamp mod ham. Og jeg tror, jeg ville gøre alt, der stod i min magt for, at han heller ikke spillede kampen færdig.«

32-årige Suárez er da også kendt som lidt af en kontroversiel figur, der har været igennem sine skandaler gennem tiden.

Tre gange er han eksempelvis blevet idømt karantæner for at have bidt en modstander under en kamp. Senest var det under VM i 2014, hvor italienske Giorgio Chiellini fik Suárez' tandsæt at føle.

Derudover har han tidligere også indrømmet at have filmet, mens han i 2011 fik otte spilledages karantæne for racisme mod Patrice Evra.

Den tidligere franske fodboldstjerne Frank Leboeuf er ikke ligefrem fan af Luis Suarez. Foto: GEOFFROY VAN DER HASSELT Vis mere Den tidligere franske fodboldstjerne Frank Leboeuf er ikke ligefrem fan af Luis Suarez. Foto: GEOFFROY VAN DER HASSELT

Og Frank Leboeuf går også så langt som at kalde den 32-årige Barcelona-stjerne for et dårligt forbillede.

»Han er et dårligt eksempel for de unge. Jeg kan ikke klare at se sådan nogle spillere ude på banen,« siger han.

Frank Leboeuf nåede at spille 50 kampe for det franske landshold, ligesom han nåede at spille et hav af kampe for blandt andre Strassbourg og Chelsea.

Luis Suárez nåede i denne sæson kun at score en enkelt gang i Champions League. I La Liga har han dog været en af de spanske mestres bedste spillere og står indtil videre noteret for 21 mål i 33 kampe.