Lasse Schöne har skubbet Søren Lerby af tronen i Ajax. I hvert fald på ét punkt.

For med onsdagens kamp blev Schöne den udlænding, der har spillet flest kampe for Ajax. 270 kampe har Schöne nu på cv'et for den hollandske klub, efter han startede inde i pokalsemifinalen mod Feyenoord.

Rekorden sad den tidligere landsholdsspiller Søren Lerby på, og det er da heller ikke gået ubemærket hen, at han nu 'kun' er nummer to. I en meget munter hilsen sender han nemlig en hilsen til Lasse Schöne, som han dog ikke kan lade være med at stikke en lille smule til.

»Rigtig stort tillykke til Lasse for den flotte præstation med at slå min rekord...men ikke målene. Tillykke Lasse,« lyder det i en videohilsen fra Søren Lerby til den danske landsholdsspiller.

Lerby feliciteert Schöne met zijn record! #Lasse270 #feyaja #Klassieker — AFC Ajax (@AFCAjax) 27. februar 2019

For det kan godt være, Lasse Schöne har slået rekorden for flest kampe, men når det kommer til at lave mål, er han et godt stykke fra i dag 61-årige Søren Lerby, der spillede i Ajax fra 1975 til 1983.

I den periode nettede Søren Lerby 92 gange, og dermed er han den mest scorende dansker for den hollandske klub. Skal Lasse Schöne slå den rekord, skal han til at have gang i støvlerne, for det er 'blot' blevet til 62 træffere for den 32-årige midtbanespiller, der skiftede til Ajax i 2012.

Han har været i klubben lige siden, og som det ser ud lige nu, udløber hans Ajax-kontrakt i sommeren 2020.

Noget, der betyder, at Lasse Schöne altså har mulighed for at runde hele 300 kampe for den hollandske topklub.