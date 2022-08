Lyt til artiklen

Der var fint besøg på tilskuerpladserne til lørdagens kamp mellem Tottenham og Wolverhampton.

For Premier League-opgøret blev nemlig overværet af en vaskeægte legende.

Det afslørede tv-billederne undervejs i opgøret, da det pludselig fik øje på den tidligere målmaskine Ronaldo.

Den brasilianske verdensstjerne havde her fundet vej til VIP-pladserne for at se Pierre Emile-Højbjerg og co. i aktion på hjemmebanen i London, og det var der en helt særlig årsag til.

Ronaldo (i midten) på plads til kampen. Foto: MATTHEW CHILDS Vis mere Ronaldo (i midten) på plads til kampen. Foto: MATTHEW CHILDS

For ifølge det engelske medie Football London var den tidligere Real Madrid-stjerne til stede for at overvære kampen, da han var inviteret af tøjgiganten Nike, der sponsorerer London-klubbens spillertøj.

Mediet nævner dog intet om, hvorvidt den brasilianske fodboldlegende havde en yderligere rolle i forbindelse med opgøret end blot at være gæst.

Sammen med resten af stadion kunne 45-årige Ronaldo se Tottenham løbe med de tre point, efter Harry Kane skrev historie med kampens eneste mål efter 64 minutter.

Det var nemlig Kanes scoring nummer 185 i Premier League, hvilket gør ham den mest scorende for en enkelt klub i ligaen nogensinde.

Det 29-årige klubikon nåede dermed op på 250 scoringer for Tottenham.

Med sejren har London-klubben syv point efter tre kampe.