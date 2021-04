Manchester United-legenden Ryan Giggs er tiltalt for 'at angribe to kvinder', men det har ikke stoppet ham i at finde kærligheden på ny.

Mens Ryan Giggs afventer at skulle for retten i Manchester onsdag for at have overfaldet to kvinder, herunder ekskæresten Kate Greville, som han også er tiltalt for at have udført en 'kontrollerende adfærd' imod, er han blevet set med undertøjsmodellen Zara Charles.

The Sun beretter, hvordan det nye par blev set gå hånd i hånd, og United-legendens nye kærlighed har allerede erklæret, at hun står ved hans side under den kommende retssag. Det fortæller en kilde til det engelske medie.

»Zara har støttet Ryan den seneste tid. Hun er en optimistisk pige. Ryan har været helt åben omkring sin situation over for hende. De virker meget stærke sammen,« siger kilden til The Sun.

Ryan Giggs kan få op til fem års fængsel for overfald og kontrollerende adfærd af ekskæresten Kate Greville. Foto: DANIEL MIHAILESCU Vis mere Ryan Giggs kan få op til fem års fængsel for overfald og kontrollerende adfærd af ekskæresten Kate Greville. Foto: DANIEL MIHAILESCU

Ryan Giggs blev fredag anklaget for angrebet på de to kvinder, hvor det andet påståede offer skulle være en kvinde i 20erne – angiveligt ekskærestens lillesøster.

Den 13-dobbelte Premier League-vinder er blevet anklaget for, at den kontrollerende adfærd af ekskæresten Kate Greville skulle have stået på i næsten tre år. Giggs nægter sig dog skyldig i sagen. Han har tværtimod lovet at rense sit navn.

»Jeg har fuld respekt for det retlige system og forstår, hvor alvorlige beskyldningerne er. Jeg vil erklære mig ikke skyldig i retten og ser frem til at få renset mit navn,« sagde Ryan Giggs om onsdagens retssag.

På grund af de mange anklager imod Ryan Giggs er han blevet frataget rollen som landstræner for Wales ved sommerens EM.

I stedet kan Giggs få op til fem års fængsel, hvis han bliver kendt skyldig i alle anklagerne.

Ryan Giggs har tidligere været i fokus for sit forhold til kvinder. I 2011 kom det frem, at han gennem otte år havde haft en affære med sin brors kone, Natasha Giggs.