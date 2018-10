Manchester United under José Mourinhos ledelse er langt fra fordums styrke, og det piner klubikonet Eric Cantona, som ikke er imponeret over De Røde Djævle anno 2018.

»Jeg lider, og jeg lider endnu mere, når jeg samtidig ser, hvor godt Manchester City spiller,« lyder det til til The Republik of Mancunia fra Cantona, som vandt fire mesterskaber med United i årene 1992-1997.

Den franske legende, som var med til kickstarte den succesfulde æra under tidligere manager Sir Alex Ferguson, peger på Menchester Uniteds seneste opgør i Champions League, 0-1-hjemmenederlaget til Juventus, som et eksempel på holdets store problemer.

»Det er måden, de spiller på. Du kan tabe kampe, men du må tage chancer. At tabe mod Juventus, som har 70 procent boldbesiddelse på Old Trafford? Kunne du forestille dig det med Ferguson på bænken?« spørger Cantona retorisk.

De to Manchester United-ikoner Eric Cantona og Sir Alex Ferguson Foto: ANDREW YATES

»Jeg tror, at de unge har brug for et forbillede. De har brug for større stjerner, mere bevægelse og kreativ fotball for at kunne identificere sig med en spiller eller et hold. Jeg tror, at de er ved at tabe en generation af unge spillere,« siger Eric Cantona, og hamrer fast:

»De unge spillere identificerer sig med den måde, Manchester City spiller på. Kan vi acceptere det? Nej!«

Den 52-årige franskmand konkluderer på sin egen spidsfindige måde, at José Mourinho, som er i gang med sin tredje sæson i spidsen for United, ikke er den rette manager for den skræntende storklub, som i øjeblikket er ni point efter City på førstepladsen:

»Det er ikke den rette mand til den rette kvinde.«

Jose Mourinho under Uniteds CL-opgør mod Juventus. Foto: PETER POWELL

I stedet bør Manchester United-ledelsen lade en af holdets tidligere stjerner få chancen på manager-posten.

»I United giver de aldrig chancen til en spiller, som kender klubben indefra, som kender klubbens identitet og filosofi. Jeg siger ikke dette, fordi jeg selv vil til. Men hvad med Giggs? Enhver spiller, som vil være manager bør få chancen,« siger Cantona.