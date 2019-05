Iker Casillas blev tidligere onsdag hasteindlagt og opereret, efter han faldt om med et hjerteanfald under en træning med sin klub FC Porto.

Fodboldstjerner og -klubber verden over var i chok, og de største medier tændte de gule lys for den tidligere Real Madrid- og spanske landsholdsmålmand.

Og nu er der altså godt nyt fra 37-årige Iker Casillas.

»Alt er under kontrol her. Det var en stor forskrækkelse, men jeg er stærk som altid. Mange tak til jer alle for alle beskederne,« skriver Iker Casillas til et billede på sin Twitter-profil, hvor han ligger i hospitalssengen og giver en tommel op.

Todo controlado por aquí, un susto grande pero con las fuerzas intactas. Muchísimas gracias a todos por los mensajes y el cariño pic.twitter.com/i3TXsELUGD — Iker Casillas (@IkerCasillas) 1. maj 2019

Iker Casillas trænede i morges med sin klub FC Porto, som han har gjort så mange gange før, men denne gang skete der altså noget. Den spanske målmand faldt om med et hjerteanfald.

»Træningen blev med det samme afbrudt, så han kunne få hjælp. Målmanden er lige nu på hospitalet i Porto. Casillas har det godt og er stabil,« skrev FC Porto i en pressemeddelelse.

Siden da er Iker Casillas så angiveligt blevet opereret i hjertet ifølge radiostationen RTP, der også tidligere meldte om, at målmanden var uden for livsfare. Det var tydeligvis korrekt.

For det er altså en smilende målmadnslegende, der ligger i hospitalssengen.