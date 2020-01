Der kan meget vel springe en bombe i Barcelona de kommende dage.

Flere medier melder nemlig, at træner Ernesto Valverde er tæt på at få en fyringsseddel, og især et navn meldes som brandvarmt for at overtage: Barcelona-legenden Xavi.

Det skriver eksempelvis de spanske medier Sport og As.

Xavi, der er cheftræner for Al Saad i Qatar, har ifølge aviserne indrømmet på et pressemøde, at han har haft et møde med Barcelona-sportsdirektør Éric Abidal.

Xavi vandt fire Champions League-trofæer med FC Barcelona, hvor han også nåede at bære anførerbindet. Foto: Lee Smith

Mødet har angiveligt fundet sted fredag.

»Jeg vil ikke skjule, at min drøm er at være træner for Barca. Jeg har sagt det ved forskellige lejligheder og i alle de interviews, hvor jeg er blevet spurgt. Alle ved, at jeg altid har været culé, (Barcelona-tilhænger, red.), og at klubben har en speciel plads i mit hjerte,« siger Xavi ifølge Sport.

»Barcelona har været her for at tale med mig og se til Ousmane Dembélé (Barcelona-spilleren er skadet, men er i Qatar for at komme sig, red.).«

Selv Al Saads sportsdirektør Muhammad Ghulan Al Balushi indrømmer kontakten til tv-kanalen Alkass.

Ernesto Valverde kan meget vel være på vej væk fra FC Barcelona. Foto: SERGIO PEREZ

»Der er forhandlinger mellem Xavi og Barcelona, og vi ønsker ham al held og lykke, uanset hvor han skal hen,« siger han og peger altså tydeligt på, at aftalen ser ud til at være snublende tæt på.

Det på trods af, at Al Saad tidligere på ugen lavede en pressemeddelelse for at undertrege, at Xavi fortsat er klubbens træner.

Xavi er en klublegende i Barcelona, hvor han spillede for førsteholdet i hele 17 sæsoner.

Den 39-årige spanier nåede at spille 769 kampe for FC Barcelona.