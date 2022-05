Det er efterhånden ingen hemmelighed, at Roy Keane ikke er den største fan af Peter Schmeichel.

Selvom de to fejrede store triumfer sammen med Manchester United i 1990erne, så har det ikke resulteret i et godt forhold uden for banen.

Og da Roy Keane skal udvælge et All Star-hold af spillere, som han har spillet sammen med i United, benytter han da også lejligheden til endnu en gang at stikke til Peter Schmeichel.

Keane har – trods alt – fundet plads til Schmeichel i målet, men han fastslår samtidig, at danskeren var overvurderet.

Foto: PETER CZIBORRA Vis mere Foto: PETER CZIBORRA

»Jeg er nødt til at gå med Peter. Fordi han var rigtig, rigtig god. Ikke så god, som alle troede, men han var rigtig, rigtig god,« siger ireren til Sky Sports og fortsætter:

»Jeg har åbenlyst gode minder med ham. Han var en god karakter i omklædningsrummet, men den vigtigste ting for Peter – og sådan havde jeg det med alle mine holdkammerater – var, at jeg respekterede ham.«

»Og han lavede nogle store øjeblikke og hjalp os over målstregen i nogle store kampe,« lyder det fra den tidligere Manchester United-anfører.

Roy Keanes udvalgte ser således ud:

Målmand: Peter Schmeichel.

Forsvar: Gary Neville, Jaap Stam, Garry Pallister og Dennis Irwin.

Midtbane: David Beckham, Paul Ince, Bryan Robson og Ryan Giggs.

Angreb: Wayne Rooney og Cristiano Ronaldo.