Fire år uden Champions League-titler - det er da selvfølgelig også Lionel Messis skyld.

Sådan lyder logikken hos Louis Van Gaal, den tidligere FC Barcelona- og Manchester United-træner.

I et interview i El Pais siger den rutinerede hollandske træner, at en af årsagerne til, at FC Barcelona ikke har vundet det største klubtrofæ siden 2015, hænger sammen med Messis altdominerende rolle på holdet.

»Messi burde spørge sig selv, hvordan det er muligt, at der er gået så mange sæsoner, uden at han har vundet Champions League. Se på FC Barcelona. Hvor mange Champions League-titler har de vundet med ham, alle kalder verdens bedste?« spørger 67-årige Van Gaal.

Den hollandske træner, som er kendt som noget af en gnavpot, er dog ikke tilfreds med den argentinske 10’er.

Han fremhæver FC Barcelonas knusende 4-0-nederlag til Liverpool, som sendte holdet ud af dette år CL-turnering i semifinalen.

»Jeg tror, at Messi også er ansvarlig for det, der sker i Barcelona. Det er ikke bare træneren. Som anfører, er han nødt til at spørge sig selv, hvorfor dit hold ikke vinder i Champions League. Der er 30 spillere i truppen. Det er ikke truppen, der skal tilpasse sig til Messi. Det er omvendt.«

Svaret på spørgsmålet, som Louis van Gaal stiller i det første citat, er i øvrigt fire CL-titler til Messis pokal-samling. Hvilket vel egentlig er ret pænt.