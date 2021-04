Ni måneders karantæne fra fodbold.

Det var de barske realiteter for Manchester United-legenden Eric Cantona i 1995, efter han havde sparket en fan i brystet under en udekamp mod Crystal Palace i Premier League.

Og selvom episoden var til den voldsomme side, så fortryder han ingenting. Det fortæller han i en ny film, der hedder 'The United Way'.

»Jeg fortryder en ting. Jeg ville have elsket at sparke ham endnu hårdere. Jeg fik ni måneders karantæne,« lyder det blandt andet.

Kung-fu-sparket i 1995. Foto: STR Vis mere Kung-fu-sparket i 1995. Foto: STR

Kung-fu-sparket var så slemt, at han erklærede sig skyldig i overfald. Det kostede ham samfundstjeneste i en periode. Det skriver Daily Mail.

Den nu 54-årige tidligere Manchester United-stjerne tilføjer, at den pågældende fan fangede ham på et uheldigt tidspunkt.

»Jeg er blevet fornærmet tusindvis af gange tidligere fra tribunen, men nogle gange er du bare skrøbelig.«

Franskmanden fortæller dog ingenting om, hvad Crystal Palace-fanen helt præcist sagde, som fik ham til at se rødt.

54-årige Eric Cantona. Foto: FADEL SENNA Vis mere 54-årige Eric Cantona. Foto: FADEL SENNA

Efter episoden var Eric Cantona tæt på at forlade Manchester United, men sir Alex Ferguson overbeviste ham om at blive. Han blev derfor i klubben indtil 1997.

Filmen 'The United Way' får ifølge Daily Mail premiere i løbet af maj, og Eric Cantona har været med til at skrive den.