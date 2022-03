Store dele af hans familie befinder sig i Ukraine. Og Andriy Shevchenko er da også dybt berørt af det, der lige nu foregår.

Men for fodboldstjernen er det vigtigt at tale om.

Han vil have sandheden frem og have fokus på det, russerne foretager sig, fortæller han i et interview med Daily Mail.

»Jeg sagde fra starten, at jeg ikke troede, det her kunne ske. Vi har haft et langt forhold, og jeg tror aldrig, det bliver det samme, men jeg kender også mange russiske folk, der vil stoppe krigen.«

Andriy Shevchenkos familie er stadig i Ukraine. Foto: Jonathan Moscrop Vis mere Andriy Shevchenkos familie er stadig i Ukraine. Foto: Jonathan Moscrop

Sådan lyder det fra den tidligere profil, der har mange forbindelser til netop Rusland.

Mange af hans venner er derfra, han har spillet fodbold med russere, og da han spillede i Chelsea, var det russiske Roman Abramovich, der ejede klubben.

Andriy Shevchenko lægger ikke skjul på, det er hårdt for ham at se, hvad der sker. Og han ønsker at tale om det.

Én ting nægter han dog. For på intet tidspunkt i det lange interview, han har givet til Jamie Redknapp, sætter han navn på Ruslands præsident, Vladimir Putin.

Et helt bevidst valg, fortæller Shevchenko, der også bakker op om beslutningen om at udelukke russiske sportsudøvere.

Ruslands præsident, Vladimir Putin. Foto: Alexei Nikolsky Vis mere Ruslands præsident, Vladimir Putin. Foto: Alexei Nikolsky

»Jeg er helt enig i, at man skal tage russiske atleter ud fra konkurrencerne, siden krigen ikke er stoppet. Vi er nødt til at lægge pres på. Den russiske præsident – jeg vil ikke sige den tings navn – sagde, at det er en 'speciel operation'. Det er det ikke. Det er drab på uskyldige. Det er folk, der bliver omringet. Det er byer, der bliver bombet.«

Han hørte om krigen første gang, da han fik et opkald fra sin mor, der stadig er i Ukraine. Hun befinder sig dog ikke længere i Kyiv, men nægter at forlade landet.

»Du kan mærke hver en bombe, der rammer jorden, fordi huset ryster. Det er, hvordan krigen er nu. Det er ved det stadie, hvor russerne omringer en by og bare bomber. De stopper ikke. Det er ubarmhjertigt,« fortæller den tidligere Chelsea-angriber, som også har været landstræner for Ukraine.