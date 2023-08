Roy Keane siger, hvad han mener.

Også selv om det ofte ender med at blive en svada af de helt store, han fyrer afsted.

Det kan Liverpool-stjernen Mohamed Salah skrive under på, efter han søndag aften viste sin utilfredshed i opgøret mod Chelsea.

Den egyptiske angriber var nemlig på ingen måde tilfreds med, at han blev pillet ud efter cirka 75 minutter af Premier League-braget. Det gjorde han klart for alle, der så med, da han pillede sin håndbandage af i raseri på vej ud.

Mohamed Salah blev pillet ud efter 75 minutter. Foto: Peter Cziborra/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Mohamed Salah blev pillet ud efter 75 minutter. Foto: Peter Cziborra/Reuters/Ritzau Scanpix

Og den store utilfredshed fortsatte, da han slukøret tog plads på bænken.

Efterfølgende gjorde egypterens opførsel den mangeårige Manchester United-kaptajn og nuværende Sky Sports-kommentator Roy Keane stiktosset, skriver Mirror.

»Vi ser ham slå ud med armene, da han bliver taget ud. Bare sæt dig – og hold din kæft!« lød det fra Keane i Sky Sports-studiet efter kampen, inden han fortsatte sin opsang:

»Man er nødt til at kunne tage det. Man kan være sur, og det er fint, med lad være med at vise det. Jeg har set mange spillere, der er bedre end Salah, blive pillet ud, og de har haft det helt fint.«

Mohamed Salah kunne – på trods af udskiftningen – glæde sig over at blive noteret for en enkelt assist i opgøret mod Chelsea, der endte 1-1.

