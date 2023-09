En potentiel skandale er under opsejling, der involverer Barcelona og Inter-legenden Samuel Eto'o.

Efter en lang og meget succesfuld karriere har den tidligere angriber for Cameroun været præsident for det afrikanske lands fodboldforbund.

Det er den forbindelse, at den 42-årige legende er endt i belastende sag efter en lydfil er blevet offentliggjort.

Det skriver Daily Mail.

Foto: Lefteris Pitarakis/AP/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Lefteris Pitarakis/AP/Ritzau Scanpix

I optagelsen skal han angiveligt have lovet, at Victoria United, der spillede i den næstbedste række i Cameroun, ville rykke op ved at fixe kampe.

»Bare rolig, vi giver dig dine tre point, og vi vil manipulere dommeren. Victoria skal rykke op i den bedste række. Det er målet. Det er vores forbund. Victoria United vil rykke op,« skulle Samuel Eto'o have sagt i lydfilen.

I et brev indhentet af The Guardian fremgår det, at politiet har valgt at gå ind i sagen og efterforsker Samuel Eto'o for magtbisbrug og korruption. Eto'o afviser alle beskyldningerne mod ham.

Victoria United endte med at rykke op og nu kræver flere, at Eto'o går af som formand. The Athletic skriver, at Camerouns ligapræsident har sendt et brev til Fifa, hvori der står, at de bør handle i sagen.

Eto'o har tidligere været i myndighedernes søgelys, da han blev dømt for skattesvig. Det kan du læse mere om HER.