Et selfie har sendt fodboldlegenden Alessandro Del Piero ud i et sandt stormvejr.

Den tidligere Juventus-stjerne fejrede nytår i Dubai med sin kone og parrets tre børn.

Her besøgte familien pingvinerne i Ski Dubai, som de fik taget billeder sammen med.

Efterfølgende lagde Del Piero billederne på Instagram, men ifølge det italienske medie Corriere dello Sport har fodboldlegenden fået massiv kritik for pingvin-billederne.

Alessandro Del Piero spillede mere end 700 kampe og scorede knap 300 mål for Juventus. Foto: Alexander Scheuber Vis mere Alessandro Del Piero spillede mere end 700 kampe og scorede knap 300 mål for Juventus. Foto: Alexander Scheuber

'Det skulle du ikke have gjort' og 'pingviner skal slet ikke røres' lyder dele af kritikken ifølge mediet.

'Pingviner skal ikke være lukket inde i et glasbur, men leve i deres naturlige omgivelser,' skriver en fan ifølge Repubblica.

Det er kun et par uger siden, at Manchester United-stjernen Scott McTominay var udsat for lignende kritik, da han – også i Dubai – poserede med en bjørn og trak tov mod en tiger i zoo.

Alessandro Del Pieros Dubai-besøg kommer kort tid efter, at han ligesom Peter Schmeichel var en del af qatarske beIn Sports' dækning af VM i Qatar, hvilket han også blev kritiseret for.