Liverpools rædsler ville ingen ende tage lørdag aften.

Der var kæmpe problemer med at komme ind på stadion for de rødblusede englændere, og efter en stor forsinkelse kunne de så gennemleve en pinefuld Champions League-finale, hvor de havde masser af chancer, men måtte se Real Madrid stikke af med en 1-0-sejr og trofæet med de store ører.

Men mareridtet stoppede ikke der, fortæller Liverpool-ikonet Jamie Carragher, der nu arbejder som ekspert på britisk tv.

Hans familie og venner havde nemlig en frygtelig oplevelse på vej hjem fra stadion.

Foto: KEVIN COOMBS Vis mere Foto: KEVIN COOMBS

'Dagen igår var svær at sluge, men respekt til Real Madrid. Deres navn stod på pokalen efter den flotte stime i Champions League. Liverpool har tabt fire ud af 63 kampe denne sæson, så man kan ikke bede om mere,' skriver han på Twitter og fortsætter:

'Venner og familie fik tåregas på vej ud. Chokerende setup, UEFA.'

Den franske tv-station RMC Sport fortæller, at 68 personer blev anholdt, efter at der opstod kaos uden for Stade de France i Paris, der lagde græs til Champions League-finalen lørdag aften. Det tal dækker både over anholdelser nær stadion samt ved fanzonen.

Liverpool kom allerede lørdag ud med en melding, hvor de også kræver svar fra det europæiske fodboldforbund.

»Dette er den største kamp i europæisk fodbold, og fansene burde ikke skulle opleve de scener, vi har været vidne til i aften. Vi har officielt anmodet om en formel undersøgelse af årsagerne til disse uacceptable problemer,« skriver Liverpool i det officielle statement.