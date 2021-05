Det er ikke kun i Danmark, at Kasper Schmeichel har en stor stjerne.

For også på den anden side af Øresund har den 34-årige danskers niveau på fodboldbanen gjort særligt indtryk.

»Kasper er én af de bedste spillere, jeg har trænet. Jeg var altid tryg ved at have Kasper i målet. Han er en fantastisk målmand,« fortæller den svenske trænerlegende Sven-Göran Eriksson i et interview med Eurosport.

Den 73-årige svensker har trænet store stjerner i sin karriere. Blandt andet flere engelske superstjerner, da han fra 2001 til 2006 stod i spidsen for Englands landshold.

Sven-Goran Eriksson sammen med den tidligere ejer af Manchester City Thaksin Shinawatra Kasper Schmeichel i 2008. Foto: RUNGROJ YONGRIT Vis mere Sven-Goran Eriksson sammen med den tidligere ejer af Manchester City Thaksin Shinawatra Kasper Schmeichel i 2008. Foto: RUNGROJ YONGRIT

Men det er stadig den danske målmands ageren på grønsværen, der har bidt sig fast hos Eriksson.

Noget, der i 2010 fik ham til at hente Kasper Schmeichel til Leicester City. En beslutning, der dengang ikke mødte opbakning fra ret mange kanter.

»Jeg fik kritik for at hente ham til Leicester, da mange mente, han simpelthen var for lille en målmand,« siger Sven-Göran Eriksson.

Som bekendt modbeviste den danske stjernemålmand de mange kritikere, og derfor kan den svenske trænerlegende da heller ikke forstå, hvorfor Kasper Schmeichel ikke er på holdkortet i en af verdens største klubber:

»Jeg fatter ikke, han ikke spiller i en større klub.«

I videoen øverst kan du høre Sven-Göran Eriksson sætte ord på Kasper Schmeichels kvaliteter.