Hakan Sükür. Engang Tyrkiets farligste og mest elskede angriber. Nu Uber-chauffør i et andet land.

Karrieren har taget en stor drejning for den legendariske angriber, der er indehaver af rekorden for det hurtigste mål scoret ved VM nogensinde.

Hans meritter på banen gjorde ham til en kultfigur i hjemlandet Tyrkiet, men her tør han ikke længere sætte sine fødder af frygt for at miste livet eller ende i fængsel, efter han i 2011 gik ind i politik og støttede Fethullah Gülen, som den tyrkiske præsident, Recep Tayyip Erdogan, beskylder for at stå bag et mislykket militærkup i 2016.

Så Hakan Sükür med de 112 landskampe og rekordmange 51 mål gik med ét fra at være nationalhelt til landsforræder, og han flygtede til USA.

Her forsøgte han sig med at drive en café, men måtte lukke den, da generende elementer blev ved med at dukke op.

»Jeg havde en café i en periode. Men så dukkede der mærkelige folk op og spillede dombra-musik,« forklarer Hakan Sükür til Welt am Sonntag.

Nu ernærer han sig så ved at køre Uber, og han er trist over sin skæbne. Om sit liv og nye karrierevej siger han:

»Jeg har intet tilbage. Erdogan tog det hele, min ret til at leve frit, min ytringsfrihed og retten til at arbejde.«

Hakan Sükür mangler imidlertid ikke penge. Ifølge samme medie bor den 50-årige tyrker i et hus til 26 millioner kroner i the land of the free. Men der er som bekendt vigtigere ting i livet.